Tirreno-Adriatico 2024, Ayuso beffa Ganna: sua la crono inaugurale

SportFair

Vincitore a sorpresa nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2024. Filippo Ganna era il grande favorito della vigilia, pronto a conquistare la cronometro inaugurale per la terza volta consecutiva, ma a Lido di Camaiore è stato incoronato un altro cronoman. Juan Ayuso, ciclista spagnolo classe 20002 della UAE Emirates, ha capitalizzato una prova contro il tempo magnifica.

Ayuso ha chiuso in 11’24” i 10 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore, con una media strepitosa di 52.632 km/h. Tra Ganna ha chiuso con 1” di ritardo. Alle sue spalle Jonathan Milan (Lidl-Trek), staccato di 12”. Al 7° posto Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), con 17” di ritardo. In ottica classifica generale bene Jonas Vingegaard che paga 22” da Ayuso, ok anche Hindley a 24”.