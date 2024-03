The Rock, da ‘People’s Champ’ a most hated: a WrestleMania XL l’ultimo capitolo di una leggenda

SportFair

The Rock è uno dei grandi protagonisti della road to WrestleMania XL. Il People’s Champion, presenza costante a SmackDown nelle ultime settimane, si è schierato al fianco del cugino Roman Reigns e sta regalando momenti esilaranti e indimenticabili al WWE Universe. Nell’ultima puntata dello show blu, The Brahma Bull si è esibito nel The Rock’s concert, che 21 anni fa portò come inedito sui ring WWE, facendo impazzire e divertire i fan.

The Rock a WrestleMania XL

E Dwayne Johnson sarà protagonista assoluto di WrestleMania XL, lo show più atteso dell’anno, previsto per le notti italiane del 6 e del 7 aprile, direttamente dal Lincoln Financial Field in Philadelphia (Pennsylvania) e disponibile sul WWE Network.

The Rock farà coppia nella Night 1 con il WWE Undisputed Universal Champion Roman Reigns, contro Seth Rollins e Cody Rhodes, con una stipulazione precisa. Se i due cugini dovessero vincere, il match titolato della Night 2 fra Cody Rhodes e Roman Reigns si disputerà con le regole imposte dalla Bloodline. In caso contrario, tutta la fazione sarà bandita da bordoring e non potrà aiutare The Tribal Chief a mantenere la corona. L’ennesimo capitolo affascinante del percorso di The Rock in WWE e a WrestleMania. Ripercorriamo insieme le tappe del People’s Champion al Grandaddy of Them All.

La storia di The Rock a WrestleMania

Il suo debutto allo Showcase of The Immortals risale a WrestleMania 13, quando ancora era conosciuto come Rocky Maivia e veniva addirittura rigettato dai fan. In quel caso sconfisse The Sultan e difese l’Intercontinental Championship, conquistato 3 mesi dopo il suo debutto in WWE. Ma per diventare veramente popolare bisognava cambiare atteggiamento: per questo, da lì a qualche mese, nacque The Rock, con tutte le sue frasi iconiche e il suo innato carisma. Il personaggio era un “heel”, un cattivo all’interno delle storyline WWE, ma fu così che i fan si innamorarono di lui.

Il 1999 segnò l’inizio della più grande rivalità dell’Attitude Era. The Rock contro “Stone Cold” Steve Austin. Rocky, all’epoca protetto da Mr. McMahon, che voleva sabotare l’ascesa al potere della sua nemesi Steve Austin, difese il WWE Championship contro il Texas Rattlesnake e perse, fra l’esaltazione dei fan, tutti dalla parte di Stone Cold. Ma The Rock era già da tempo una star di fama mondiale e presto divenne un “face”, un buono supportato dalla gente.

Nel 2001, a WrestleMania 17, per tutti l’edizione più bella di sempre, The Rock e Austin si affrontarono ancora con in palio il titolo, ma stavolta entrambi da beniamini del pubblico. Nelle settimane precedenti al match Stone Cold disse più volte che “avrebbe fatto di tutto per vincere” e successe esattamente questo. Austin voltò le spalle al pubblico e si alleò con Vince McMahon, ingannando The Rock e rinnegando i suoi fan. Fu il momento che per molti segnò la fine dell’Attitude Era.

Nel 2002, The Rock fu protagonista di un altro WrestleMania Moment, dopo il match vinto contro Hollywood Hulk Hogan a WM 18. La stretta di mano e il ritorno fra i “buoni” di Hogan segnò un altro momento epocale e il tripudio del pubblico, che aveva supportato l’Hulkster per tutto il match. In quel periodo The Rock stava muovendo i suoi primi passi da attore e cominciava ad assentarsi dagli show settimanali.

Cosa che iniziò a generare il rigetto dei fan e che portò a creare uno dei personaggi più iconici di sempre: Hollywood Rock. Arrogante, completamente plagiato dalle luci della ribalta del cinema, The Rock propose uno dei cattivi più apprezzati della storia della WWE. A WrestleMania 19 promise di fare ciò che non aveva mai fatto in carriera: battere Steve Austin allo Showcase of the Immortals. Ci riuscì grazie a 3 Rock Bottom, in un momento che segnò la fine della prima parte di carriera in WWE del People’s Champion.

Dwayne Johnson non ha mai abbandonato del tutto la WWE ed è tornato sempre in quella che lui considera “casa”. Per questo la rivalità con John Cena, a cavallo fra il 2011 e il 2013 è un altro pezzo di storia. A WrestleMania 27 The Rock costò a John il titolo contro The Miz e l’anno successivo le due icone si sfidarono in quello che venne definito il “Once in a Lifetime“. Vinse The Rock, che qualche mese dopo si riprese il titolo WWE 10 anni dopo l’ultima volta, battendo CM Punk alla Royal Rumble 2013. John Cena conquistò la Rumble e si presentò a WrestleMania 29, prendendosi il titolo WWE e la sua rivincita.

The Rock, da leggenda vivente, ha sfidato tutte le più grandi stelle della storia della WWE. A WrestleMania XL sarà l’ennesimo capitolo di una carriera unica.