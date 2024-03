Terremoto Red Bull, imposto il silenzio a Helmut Marko: “decido io”

SportFair

Un’altra giornata di colpi di scena in Formula 1. Mentre si disputavano le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, Helmut Marko ha fatto sapere ai giornalisti di ORF che potrebbe essere sospeso da Red Bull e, dunque, non essere presente nel paddock già dal prossimo round, in Australia.

Perchè Red Bull sospende Marko

La sospensione di Helmut Marko arriva come un fulmine a ciel sereno. Sembra che Red Bull abbia avviato un’indagine interna per capire chi abbia diffuso alla stampa le informazioni sul caso Horner, sospettando proprio del consigliere Marko.

Secondo il Telegraaf, dunque, Red Bull avrebbe imposto il silenzio all’ex pilota austriaco.

La reazione di Helmut Marko

Helmut Marko, però, non ha accettato l’imposizione del team e, di tutta risposta, ha parlato ai giornalisti di ORF svelando che “la sospensione è una possibilità teorica che esiste. È una situazione difficile da spiegare, ma io decido cosa fare“.

A Sky Deutschland, poi, Marko ha ammesso che presto parlerà col numero 1 dell’area sportiva Red Bull, Oliver Mintzlaff, spiegando che il suo futuro in squadra dipende anche da lui.