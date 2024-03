Tennis, maxi squalifica per un arbitro: manipolava punteggi dei match

SportFair

Un arbitro di tennis tunisino, squalificato per aver inserito punteggi errati nelle partite, ha perso il suo ricorso in appello presso la più alta corte sportiva. È quanto riferito dall’International Tennis Integrity Agency. Abderahim Gharsallah si è rivolto alla Corte Arbitrale dello Sport per contestare una squalifica di 7 anni per aver manipolato i punteggi delle partite in un torneo di livello inferiore in Tunisia nel 2020.

Era tra i tre arbitri squalificati per un periodo compreso tra sette e 20 anni per “manipolazione dei punteggi inseriti nei dispositivi di punteggio elettronico, che non riflettevano i punteggi effettivi in campo”, ha affermato l’ITIA quando ha imposto lo stop nel 2022. Le accuse nel caso riguardavano le norme sull’integrità del tennis relative al gioco d’azzardo e alle partite truccate. Il divieto di Gharsallah fino a novembre 2027 gli vieta di arbitrare o partecipare a qualsiasi evento di tennis internazionale o organizzato da una federazione nazionale.