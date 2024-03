Taekwondo, Simone Alessio: “a Tokyo ho partecipato, a Parigi 2024 voglio l’oro”

SportFair

“A Tokyo ho partecipato, a Parigi voglio vincere“. Simone Alessio, due volte campione del mondo di taekwondo e vincitore nel 2022 degli Europei e della Grand Prix Final, lancia la sfida ai suoi avversari in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione azzurro è uno dei favoriti per la medaglia d’oro e, dopo aver ‘assaggiato’ le Olimpiadi in Giappone, vuole un ruolo da protagonista.

Ai microfoni di Italia Team TV, piattaforma OTT del Coni, Alessio ha dichiarato: “mia madre non riusciva più a gestirmi a casa, così da bambino iniziai a seguire le orme di papà che praticava questo sport. Fu grazie a lui che decisi di continuare anche quando volevo mollare per dedicarmi al calcio“.

Simone Alessio si è reso conto presto di essere portato per questo sport ottenendo vittorie e risultati importanti. La medaglia d’oro di Londra 2012, Carlo Molfetta, gli ha dato preziosi consigli per la sua carriera presente e futura. “Prima mi motivava la vittoria – aggiunge Simone -, adesso il desiderio di raggiungere obiettivi che cambiano di volta in volta. Traguardi differenti sotto un unico comun denominatore: l’idea di sentirti primo su tutti“.