Tabellone ATP Miami: sarà ancora Alcaraz-Sinner? Berrettini pesca un campione Slam

A Indian Wells si è fermato in semifinale contro Alcaraz, poi vincitore nella finale contro Medvedev, ma nel secondo Masters 1000 della stagione, in quel di Miami, Jannik Sinner punta, almeno, a raggiungere l’ultimo atto del torneo. Non c’è Novak Djokovic questa volta, quindi il tennista azzurro è diventato testa di serie numero 2 alle spalle di Carlos Alcaraz che potrà incontrare solo in finale.

Per il rematch Jannik dovrà partire per gradi: si comincia con la sfida contro un qualificato o Cachin al secondo turno. In semifinale possibile incrocio con Medvedeev che lo battè in finale nel 2023.

Sorteggio intrigante per Matteo Berrettini che, dopo l’ottimo torneo di Phoenix (challenger) alza subito l’asticella tornando in campo in un 1000: l’avversario sarà il pluricampione slam Andy Murray.

Degli altri azzurri Musetti incrocia al via Safiullin, Arnaldi debutta con Fils, Sonego sfida Evans, Darderi con Shapovalov, mentre Cobolli troverà un avversario che arriva dalle qualificazioni.