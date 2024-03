“Surviving to drive”, il nuovo libro di Gunther Steiner racconta i retroscena della Formula 1 

SportFair

“Si parla spesso della pressione a cui sono sottoposti gli allenatori di calcio. Credetemi, non è nulla in confronto alla Formula 1. Avete idea di cosa si prova a guardare uno dei tuoi piloti schiantarsi contro le barriere a trecento all’ora, con la macchina che va in mille pezzi davanti ai tuoi occhi?“. Se non conoscete la risposta a questa domanda, c’è un libro che fa al caso vostro.

Le parole sono quelle di Gunther Steiner, ex team principal della Haas, autore del libro “Surviving to drive“, da oggi, martedì 5 marzo, in tutte le librerie.

Il libro che racconta i retroscena della Formula 1

Un appassionante viaggio nel mondo della Formula 1 che non ci fa mancare nulla. Guenther Steiner, ex responsabile del team Haas e amatissimo manager del circuito, ci offre una visione a 360 gradi di tutto ciò che accade dietro le quinte di una memorabile stagione di Formula 1. Attraverso una prospettiva unica, l’inimitabile voce dell’autore ci accompagna nel cuore delle prove e dei Gran Premi, tra adrenalina, montagne russe emotive, imprevisti e decisioni dell’ultimo minuto. In un racconto pieno di colpi di scena, Steiner ci mostra tutti gli aspetti di uno sport straordinario, dai test prestagionali alla scelta e al licenziamento dei piloti, dalla progettazione, lancio e collaudo di una vettura ai resoconti mozzafiato delle gare, fino agli ultimi avvenimenti che aprono nuovi, sorprendenti scenari.

Chi è Gunther Steiner?

Gunther Steiner, classe 1965, manager italiano, è stato team principal della Haas F1 dal 2014 al 2024. Di origini altoatesine, Steiner comincia la facoltà di Ingegneria, ma presto lascia gli studi e si trasferisce in Belgio, dove inizia a lavorare nel mondo del rally. Dopo aver lavorato per Mazda e Subaru e nel Ford World Rally Team, passa in Formula 1 alla Jaguar Racing di Niki Lauda.

Conclusa l’esperienza con Red Bull e come direttore tecnico del team NASCAR, Guenther viene nominato team principal della neonata Haas, la prima scuderia americana a competere in Formula 1 dopo trent’anni. Steiner è inoltre fra i principali protagonisti della fortunata serie Netflix Drive to Survive. Oggi vive a Mooresville, nel North Carolina con sua moglie Gertraud e la figlia Greta. Formula 1. Surviving to Drive è il suo primo libro.