Splendido Berrettini! Rimonta Cazaux e vola ai quarti a Phoenix

Prosegue il percorso di Matteo Berrettini all’Arizona Classic, torneo ATP Challenger 175 in corso a Phoenix. Il tennista romano, tornato in campo dopo un lungo stop per infortuni, vuole tornare al top e lottare con i migliori tennisti al mondo e per farlo deve lavorare sodo e partire dai tornei più piccoli.

Berrettini rimonta Cazaux

Dopo l’interruzione di due giorni fa per pioggia, con Cazaux in vantaggio di un set a 0, Bererttini è tornato in campo nella notte ed è riuscito a rimontare, portando a casa una splendida ed importante vittoria.

Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5, sullo sfidante francese, numero 77 del circuito Atp. Decisivo il break strappato da Berrettini nel terzo set sul punteggio di 5-3 per l’avversario, poi la rimonta fino al 5 pari ed il sorpasso grazie ad un altro game in cui ha strappato il servizio all’avversario. Nei quarti di finale Berrettini, che nel 2019 ha vinto il suo terzo Challenger proprio sui campi di cemento di Phoenix, dovrà vedersela con il francese Atmane.