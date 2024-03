Splendida vittoria di Bettiol alla Milano-Torino: “non me lo aspettavo”

SportFair

Dopo 8 edizioni, Alberto Bettiol rompe il digiuno italiano alla Milano-Torino presented by Crédit Agricole e lo fa al termine di una splendida azione in solitaria, partita sulle rampe dell’ascesa di Prascorsano quando mancavano 30 km al traguardo di Salassa.

Il corridore toscano ha attaccato dopo che il forcing di un suo corregionale, Diego Ulissi, aveva ridotto il gruppo di testa a sole 15 unità. 45″ il massimo gap a favore di Bettiol con gli inseguitori che, sotto la spinta della Bora-Hansgrohe, si erano riportati sotto i 10″ quando mancavano meno di 5 km dall’arrivo. Il capitano della EF Education – EasyPost ha saputo stringere i denti, approfittando anche dello scarso accordo alle sue spalle, riuscendo a difendere il proprio vantaggio e trionfando con 7″ su Jan Christen e 9″ su Marc Hirschi, vincitore della volata per il terzo posto davanti ad un altro corridore della UAE Team Emirates, Diego Ulissi.

La gioia di Bettiol dopo la vittoria alla Milano-Torino

“È una bella vittoria. Sono molto orgoglioso di vincere in Italia. La Milano-Torino è una delle corse più iconiche del mondo. Ho provato a 30 km dall’arrivo perché volevo testare le mie gambe dopo la Tirreno-Adriatico e prima della Milano-Sanremo. Non mi aspettavo di tenere dietro un gruppo di corridori così folto. E’ stato molto duro. È importante vincere, sia per me che per la squadra“, queste le parole di gioia di Bettiol dopo il successo di oggi.