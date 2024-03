Sonego si separa dal suo coach: “dopo quasi un ventennio di vita insieme”

SportFair

E’ tempo di cambiamenti per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese ha annunciato oggi pomeriggio la separazione dal suo storico coach Gipo Arbino.

L’annuncio di Sonego

“Caro Gipo. Dopo quasi un ventennio di vita insieme, sento di avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera. Grazie di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti i momenti condivisi insieme e tutti i risultati ottenuti. Tu non sei solo un coach, sei come un padre, una delle persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre“, ha scritto il 28enne torinese nel post.