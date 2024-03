Snowboard, doppio podio azzurro a Winterbeg: Bormolini e Dalmasso terzi

SportFair

Doppio podio per l’Italia nell’ultimo PSL stagionale a Winterberg. Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso salgono entrambi sull’ultimo gradino del podio nella gara tedesca, che permette di definire le classifiche individuali della stagione.

Bormolini disputa un’ottima small final, contro lo sloveno Rok Marguc, lo stacca nella prima parte, poi Marguc recupera ma non a sufficienza per negare al livignasco il podio numero 12 della carriera, il quarto stagionale.

Bormolini era andato in semifinale, sconfiggendo ai quarti l’austriaco Arvid Auner, dopo aver battuto Felicetti al primo turno. Per il 30enne di Livigno, era arrivata la small final dopo essere stato battuto da una vecchia volpe come Andreas Prommegger. La gara è stata vinta da Sangho Lee, che ha sconfitto Prommegger.

Ai quarti di finale era terminata la gara di Roland Fischnaller, battuto da Sangho Lee, dopo aver sconfitto agli ottavi l’austriaco Alexander Payer.

Edwin Coratti si era fermato agli ottavi contro il polacco Oskar Kwiatkowski, così come Aaron March, sconfitto dal coreano Sangho Lee, miglior tempo delle qualificazioni. Si era ferma al primo turno di finale anche Mirko Felicetti, battuto dal compagno di squadra Maurizio Bormolini.

Daniele Bagozza non era riuscito a superare il taglio delle qualificazioni e aveva lasciato sul terreno la possibilità di conquistare la coppa di PSL, che lo vedeva in vetta alla classifica prima dell’ultima gara.

Molto simile la gara di Lucia Dalmasso, che ha messo pressione nella finalina alla tedesca Cheyenne Loch, fino a farla cadere e a conquistare così il podio numero 7 della carriera, il quinto di questa ottima stagione.

Lucia Dalmasso era andata in semifinale, battendo agli ottavi l’ucraina Annamari Dancha, e ai quarti la giapponese Tsubaki Miki. Per la 26enne di Falcade c’era la small final, dopo la sconfitta contro l’austriaca Sabine Schoeffmann. Ester Ledecka ha vinto la gara, nel suo continuo, ma efficace, peregrinare fra lo sci alpino e lo snowboard, battendo l’austriaca Schoeffmann.

Si era fermata agli ottavi Elisa Caffont, sconfitta da Ramona Hofmeister.

La Coppa maschile va al coreano Sangho Lee con 313 punti, davanti a Daniele Bagozza con 252 e a Bormolini con 244. Quella femminile è della tedesca Hofmeister, con 357 punti, che precede l’austriaca Schoeffmann con 332 e la ceca Ledecka con 300. Quarta è Lucia Dalmasso con 250 punti.

Per domenica è prevista la gara a squadre, che chiuderà la stagione.