Snowboard, doppio podio azzurro a Winterberg: quattro italiani sul podio nel parallelo misto

Ci sono quattro italiani sul podio nel parallelo misto a squadre che chiude la stagione dello snowboard alpino. Vittoria per Italia 2, con Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso, che superano per soli 6 centesimi Slovenia 1 (Kosir/Rotnik) nella Big Final. Terzo posto per l’altra coppia italiana, Maurizio Bormolini e Elisa Caffont, bravi nel superare Germania 2 (Huber/Loch), con la tedesca che deraglia nella sua manche, andando ad invadere la corsia dell’azzurra, che però era già proiettata verso il traguardo nella small final. Con questo doppio successo, diventano 25 i podi complessivi per la squadra di snowboard alpino, di cui 22 individuali e 3 a squadre.

La marcia di Italia 2, con Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso, accreditata del secondo tempo di qualificazione, comincia agli ottavi con la netta vittiria contro Cechia 1 (Ester Ledecka in gara), mentre Italia 1, con Maurizio Bormolini e Elisa Caffont, supera il primo turno contro Svizzera 1 (Casanova, Zogg). Ai quarti le due squadre italiane si ritrovano dalla stessa parte del tabellone, quindi si affronteranno in semifinale. Ma prima ci sono da vincere i quarti. E grazie ad un guizzo finale di Lucia Dalmasso sul tracciato blu, Italia 2 riesce ad andare in semifinale per soli 11 centesimi su Austria 3, di Obmann/Ulbing. Ed è notevole il vantaggio che Bormolini e Caffont riescono a mantenere su Germania 1 (Baumeister/Hofmeister) e passare quindi alla semifinale tutta azzurra, che vede transitare in Big Final Bagozza e Dalmasso, mentre Bormolini e Caffont vanno alla small final. Quindi arriva il doppio podio tricolore.