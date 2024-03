Slittino, Dominik Fischnaller 4° nell’ultima prova stagionale

SportFair

Dominik Fischnaller chiude al quarto posto l’ultima prova stagionale nella tappa di Coppa del Mondo di Sigulda, in Lettonia. Dopo aver siglato il miglior tempo nella prima run disputata sabato, l’altoatesino detentore della sfera di cristallo ha dovuto cedere strada nella discesa decisiva al padrone di casa Kristers Aparjods che gli ha soffiato a distanza di poche ore il primato della pista per prendersi il successo con il tempo complessivo di 1’35″169.

Alle sue spalle salgono sul podio il tedesco Felix Loch che si conferma secondo a 0″146 da Aparjods e l’austriaco Nico Gleirscher, staccato di 0″245.

Fischnaller ha fatto segnare l’ottavo riscontro della seconda manche, chiudendo così ai piedi del podio con 0″286 di gap dal leader, a soli 0″041 dal terzo posto. Più attardati Leon Felderer, 17esimo a 1″685, ed Alex Gufler (+2″862). La stagione del singolo maschile si conclude con il successo nella generale del tedesco Max Langenhan (970), oggi assente dopo aver già messo al sicuro il primato, davanti allo stesso Aparjods (841) e a Loch (765); Fischnaller è settimo a quota 621. Identico piazzamento per il sudtirolese anche nella graduatoria di singolo, guidata ancora da Langenhan su Aparjods e sull’austriaco Jonas Müller.

La gara femminile di slittino a Sigulda

La padrona di casa Elina Ieva Vitola ha conquistato l’ultima gara stagionale di Coppa del Mondo sul budello di Sigulda: seconda dopo la prima manche, la lettone ha fermato il cronometro sull’1’23″176 per precedere di 0″074 e 0″115 le due tedesche Anna Berreiter e Merle Fräbel; solo nona la vincitrice della Coppa del Mondo Julia Taubitz, in testa dopo la prima discesa.

Tredicesimo e quattordicesimo posto quindi per Verena Hofer e Nina Zöggeler, staccate rispettivamente di 0″539 e 0″565 dalla vincitrice.

Taubitz chiude la stagione con 1034 punti nella generale per precedere Berreiter (791) e l’austriaca Madeleine Egle (742), 14esimo e 15esimo posto per Hofer (354) e Zöggeler (219). Identico podio per la classifica di singolo.

Alle 12:30 quindi la stagione si chiuderà con la prova a staffetta.