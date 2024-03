Sinner lascia a bocca aperta anche Serena Williams: l’incontro e cosa si sono detti | VIDEO

SportFair

Jannik Sinner devastante! Il tennista azzurro, che da domani potrà diventare numero 2 al mondo in caso di successo al Miami Open, ha liquidato in soli due set Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 in corso in Florida.

Un match senza storia, con un Sinner stratosferico che ha approfittato degli errori del suo rivale. A fine match l’azzurro ha avuto un incontro speciale.

Sinner riceve i complimenti di Serena Williams

Serena Williams, ospite d’onore della giornata di semifinali a Miami, ha incontrato Sinner al quale ha fatto tanti complimenti dopo il successo con Medvedev.

“Vorrei avere il diritto così“, ha detto l’ex campionessa all’azzurro. “No sul serio, la velocità della racchetta, la potenza… sei incredibile“, ha aggiunto.

“Ha fatto una battuta sul mio dritto e io le ho chiesto come stava la famiglia. Non ci avevo mai parlato, è stato speciale per me scambiare due parole con una campionessa del genere. Quando mi sono affacciato sul tour lei stava per finire la carriera, non ho avuto modo di essere in contatto con lei. Mi ha fatto un gran piacere conoscerla“, ha raccontato poi Sinner in conferenza stampa.

Serena Williams chatting with Jannik Sinner Serena: “I wish I had my forehand like that.” Jannik: “don’t say that” 😂 Serena: “No seriously, the racquet speed, the power… you’re unbelievable.” The ultimate compliment. pic.twitter.com/9qJavQzVis — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 29, 2024