Sinner, il dolce retroscena: “sono stato vicino a Berrettini, ma per rispetto…”

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del rapporto fra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Sono i due alfieri del tennis azzurro, il primo, più giovane e sulla cresta dell’onda dopo la vittoria in Coppa Davis e quella agli Australian Open; il secondo cerca di lasciarsi alle spalle gli infortuni che lo hanno tenuto fuori per lunghi tratti del 2023 per tornare a competere ad alti livelli.

Ricordiamolo, c’è stato un momento in cui era Berrettini il fenomeno del tennis italiano. I due sono rivali in campo, ma amici fuori, lo conferma un particolare retroscena svelato dallo stesso Jannik Sinner.

Sinner e Berrettini sono amici? Il retroscena fuori dal campo

Intervistato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Sinner ha parlato del rapporto con Berrettini e delle difficoltà affrontate dal tennista romano nei mesi passati: “abbiamo un rapporto vero. Ha passato mesi molto, molto difficili, ho cercato di stargli vicino ma non troppo per rispetto. La cosa più importante è vederlo giocare. Ha tante qualità, vincerà anche lui tornei importanti, ne sono sicuro. Ma ora è bello che sia qui“.

Sinner e la Nazionale: l’incontro con Spalletti

Il giovane tennista italiano ha poi raccontato l’emozione dell’incontro con la Nazionale: “volevo davvero conoscere Spalletti e gli azzurri. È stato bello, io e il c.t. abbiamo capito di venire da famiglie molto, molto normali. E non siamo cambiati con il successo. Ci somigliamo. Siamo riusciti, almeno io ci sto provando, a fare una cosa bella, che non è vincere o perdere, ma appassionare gene nuova, ragazzi, adulti. E non soltanto con i successi, ma con la normalità.

Un’emozione vederli in campo, ho ancora i brividi quando ripenso all’applauso che mi hanno dedicato. Sono molto giovane e mi ha fatto un po’ impressione. Poi sono stati loro ad avvicinarsi e chiedermi come funziona il Tennis“.