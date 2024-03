Sinner torna in campo oggi al Miami Open: orario e diretta tv dei quarti di finale

SportFair

Iniziano oggi i quarti di finale del Miami Open, secondo Masters 1000 maschile della stagione, in corso in Florida. Per l’Italia è rimasto in gara solo Jannik Sinner, dopo le eliminazioni di ieri di Arnaldi e Musetti.

Il tennista azzurro, numero 3 al mondo, ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo, e sarà il primo ad aprire le danze per gli uomini oggi.

Sinner ai quarti di finale: l’avversario e l’orario del match

Jannik Sinner scenderà in campo oggi non prima delle 20.00 italiane e sfiderà Machac, che ieri ha sconfitto Arnaldi. Il match tra l’azzurro ed il rivale ceco sarà il secondo in programma oggi a Miami, dopo Garcia-Collins.

Sinner-Machac: diretta tv

La sfida di questa sera tra Sinner e Machac sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.