Sinner, l’incontro con la Nazionale e la condizione fisica: “non sono ancora al 100%”

E’ iniziato lo spettacolo del Miami Open, secondo Masters 1000 maschile della stagione 2024 di tennis. Reduce dalla sconfitta in semifinale ad Indian Wells contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.

L’altoatesino sfiderà all’esordio il connazionale Vavassori, in un derby tutto azzurro.

Come sta Jannik Sinner

“Sto bene, abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo al 100%. Ancora non lo sono. Sono contento, dopo la partita con Alcaraz ero un po’ preoccupato, ora sono più tranquillo”. Rispetto a Indian Wells “Il Centrale è un po’ diverso, la palla è diversa da Indian Wells. Il fattore che incide maggiormente è il meteo, qui c’è più umidità e può esserci tanto vento. È difficile giocare, ma questo campo mi piace e l’ho dimostrato raggiungendo due volte la finale“, ha dichiarato Sinner ai microfoni Sky .

Il lavoro di Sinner col suo team

“Stiamo lavorando tanto sul servizio, cercando di cambiare direzione sui colpi. Questa può essere una chiave fondamentale, riesco a cambiare velocità alla palla, ma non direzione. Stiamo lavorando anche sulle volée con tanti serve and volley, so che devo farle. L’obiettivo è diventare un giocatore migliore“, ha aggiunto il numero 3 al mondo.

L’incontro con la Nazionale di Spalletti

“Incontrare la Nazionale è stato un onore, mi impressiona perché ho 22 anni e sono ancora molto giovane. Vuol dire che l’età è solo un numero. Ieri ho incontrato dei giocatori pazzeschi, tra i migliori al mondo. Mi ha fatto piacere conoscerli, mando loro un grande in bocca al lupo“, ha concluso.