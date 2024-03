Sinner in finale a Miami! Medvedev asfaltato in due set

SportFair

Jannik Sinner è in finale al Miami Open! Un match senza storia quello di questa sera tra l’azzurro e Daniil Medvedev. Se qualcuno pensava che il tennista russo avrebbe messo in difficoltà Sinner, cercando il riscatto della finale persa agli Australian Open, si sbagliava di grosso.

Jannik Sinner è proprio di un altro pianeta e oggi, complice anche una prestazione quasi irriconoscibile di Medvedev, lo ha dimostrato, per l’ennesima volta.

Il match di oggi è terminato col punteggio di 6-1, 6-2, dopo un’ora e 10 minuti di gioco. Sinner, ora, attende di sapere chi tra Zverev e Dimitrov sarà il suo avversario nella finalissima di domenica. Sfida importantissima anche per il ranking Mondiale: vista la sconfitta di Alcaraz ai quarti, Sinner potrà diventare 2 al mondo se vincerà il torneo.

Sinner è per la terza volta in finale a Miami, dopo la prima volta nel 2021 e quella dello scorso anno. L’azzurro ritrova una finale in un Masters 1000, la quarta, dopo quella vinta a Toronto lo scorso anno.