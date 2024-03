Sinner in campo oggi al Miami Open: orario e diretta tv della semifinale con Medvedev

SportFair

Continua lo spettacolo del Miami Open. Jannik Sinner, dopo una giornata di riposo, torna in campo oggi, per un match importantissimo, valido per le semifinali del secondo Masters 1000 della stagione, in corso in Florida.

Sinner sfiderà questa sera Daniil Medvedev, che andrà a caccia del riscatto dopo la finale persa agli Australian Open.

Orario e diretta tv di Sinner-Medvedev

Sinner-Medvedev sarà la prima semifinale maschile del Miami Open: il match si disputerà non prima delle 20.00 italiane. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV.

Oggi in campo anche Errani e Paolini

Dopo Sinner-Medvedev scenderanno in campo Zverev e Dimitrov, per la seconda semifinale del torneo maschile di Miami e, successivamente sarà il turno della semifinale del doppio femminile dove saranno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, opposte alle americane Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.