“Sinner è stato più bravo di me”, l’umiltà di Djokovic: a Indian Wells nuova sfida?

Il ritiro di Rafael Nadal da Indian Wells ha privato il tabellone principale di un grande protagonista, ma il Masters 1000 americano può consolarsi con il ritorno di Novak Djokovic dopo 5 anni di assenza.

“Tornare è una gran bella sensazione. D’altronde c’è un motivo per il quale tutti chiamano questo posto Tennis Paradise“, ammette il numero uno al mondo che in California ha vinto cinque volte: nel 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016.

Djokovic contro Sinner: nuovo capitolo della rivalità?

Nole è assente dai campi dalla semifinale persa a Melbourne contro Jannik Sinner a gennaio. “Sarà il mio primo torneo dopo l’Australia – spiega – Mi sono allenato bene, sono arrivato a Los Angeles in anticipo così da farmi trovare preparato“.

A proposito di Sinner e della loro sfida in Australia, il serbo dichiara: “in Australia non credo di aver giocato il mio miglior tennis, cosa che invece è riuscita a Jannik che in semifinale è stato di gran lunga più bravo di me. E poi dopo quel successo è riuscito a rimontare in finale e a vincere il suo primo Major. Un trionfo assolutamente meritato“.

Rafael Nadal si ritira da Indian Wells: il dispiacere di Djokovic

Il 24 volte vincitore di uno slam ammette di essere dispiaciuto per l’assenza di Nadal: “siamo venuti insieme in aereo, sapevo che sarebbe venuto in anticipo perché voleva adattarsi alle condizioni e avere quanto più tempo possibile per allenarsi e provare a dare il meglio. Ma, come ha sempre detto, ci tiene a raggiungere il picco della sua forma per lo swing sulla terra battuta“.