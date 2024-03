Simona Halep, squalifica per doping ridotta a 9 mesi: può tornare subito a giocare

SportFair

Ridotta la squalifica per doping di Simona Halep. Dopo mesi difficili, nei quali la sua carriera sembrava appesa a un filo, la vincitrice del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019 ha ricevuto una splendida notizia. La tennista romena, squalificata per 4 anni dopo essere risultata positiva al doping, ha vinto l’appello e si è vista ridurre la pena.

Quando rientra in campo Simona Halep?

Il Tas ha optato per la riduzione della squalifica a soli 9 mesi. Simona Halep era risultata positiva al Roxadustat in un test antidoping effettuato agli US Open 2022. Già scontato il periodo di stop, Simona Halep potrà tornare subito in campo. Quando? Possibile una wild card per il WTA 1000 di Miami previsto dal 17 al 31 marzo.