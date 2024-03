Serie A volley femminile: Scandicci in semifinale, Novara porta Chieri a gara-3

SportFair

Si sono giocate altre partite dei playoff di Serie A di volley femminile ed è arrivato un altro verdetto: Scandicci è in semifinale dopo il successo anche in gara-2. Niente da fare per Vallefoglia, sconfitta come da pronostico anche nel secondo match. La sfida si è conclusa sul netto 0-3 (18-25, 24-26, 17-25).

Si va a gara-3 invece nella sfida tra Chieri e Novara. La seconda gara si è conclusa sul risultato di 0-3 (22-25, 30-32, 21-25). Domani le altre due partite: Pinerolo-Vero Volley e Roma-Conegliano.