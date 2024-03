Rugby Sei Nazioni, vince l’Irlanda! Scozia ko in finale

SportFair

Per l’Italia è una giornata di festa! La Nazionale azzurra di rugby ha ottenuto una splendida vittoria oggi nell’ultimo match del Sei Nazioni, entrando nella storia per aver raggiunto il miglior risultato di sempre.

Gli appassionati della palla ovale, però, hanno messo da parte per un po’ i festeggiamenti, per seguire la finalissima del Sei Nazioni.

L’Irlanda vince il Sei Nazioni

Come da pronostico l’Irlanda ha vinto il Sei Nazioni di Rugby 2024. Nella partita decisiva all’Aviva Stadium di Dublino, i verdi hanno battuto per 17-13 la Scozia chiudendo così a quota 20 punti in classifica con 4 vittorie e 1 sola sconfitta. Per l’Irlanda mete di Dan Sheehan ed Andrew Porter tries con 2 trasformazioni e un piazzato di Jack Crowley. Non bastano alla Scozia la meta nel finale di Huw Jones, una trasformazione e un penalty di Finn Russell.