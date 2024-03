Sei Nazioni, Italia-Scozia: la formazione azzurra scelta dal CT Quesada

SportFair

Tutto pronto per Italia-Scozia, quarto match del Sei Nazioni maschile. Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia sabato 9 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma.

Sarà il confronto numero 37 tra le due squadre, il tredicesimo a Roma e il sedicesimo in Italia. Direzione di gara affidata all’australiano Angus Gardner nella partita che metterà in palio la Cuttitta Cup.

Inedito triangolo allargato formato da Capuozzo, Ioane e Louis Lynagh che farà il suo esordio con la Nazionale Maggiore Maschile. Menoncello torna a formare – insieme a Brex – la coppia di centri delle prime due partite del torneo, mentre le chiavi della mediana saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Page-Relo.

In terza linea – insieme a capitan Lamaro – conferma per Vintcent con il numero 8 mentre rientra Sebastian Negri dopo il suo infortunio che lo ha tenuto ai box contro Irlanda e Francia. In seconda linea scenderanno in campo Ruzza e Cannone, mentre in prima linea ritroverà la maglia da titolare Simone Ferrari insieme a Nicotera e Fischetti.

Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Lorenzo Cannone – anche lui assente nella seconda e terza giornata del torneo per infortunio – Varney, Marin e Mori.

Italia-Scozia: la formazione degli azzurri

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 18 caps)

14 Louis LYNAGH (Harlequins, esordiente)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 33 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 16 caps)

11 Monty IOANE (Lione 28 caps)

10 Paolo GARBISI (Tolone, 34 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 6 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter, 2 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 36 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 53 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 52 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 39 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 51 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 21 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 39 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 20 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 3 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 19 caps)

19 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 6 caps)

20 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps)

21 Stephen VARNEY (Gloucester, 27 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 7 caps)

23 Federico MORI (Bayonne, 16 caps)