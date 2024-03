Sci, Finali di Saalbach: Shiffrin in gara solo nello slalom speciale

SportFair

E’ tutto pronto per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm: lo spettacolo inizia questo fine settimana, in Austria e alla vigilia delle grandi sfide è arrivato un importante annuncio.

Mikaela Shiffrin, tornata a gareggiare lo scorso fine settimana dopo poco più di un mese di stop per infortunio, parteciperà solo allo Slalom speciale in programma domani.

L’americana, infortunatasi a fine gennaio a Cortina d’Ampezzo, non prenderà parte allo slalom gigante di domenica. Già prevista la sua assenza alle prove veloci della prossima settimana. “Speravo di poter gareggiare nuovamente in slalom gigante in questa stagione, ma non abbiamo avuto tempo per fare abbastanza progressi per essere pronti per gareggiare domenica“, ha scritto Shiffrin su Instagram.