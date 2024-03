Sci di fondo, Federico Pellegrino nono nella 10 km TC: vince Klaebo

SportFair

Federico Pellegrino è nono nella 10km in tecnica classica a partenza individuale di Falun: ancora un’ottimo risultato in una prova distance a passo alternato per il valdostano delle Fiamme Oro che ha chiuso la gara svedese nella scia del leader di classifica generale Harald Amundsen, con un ritardo di 52″8 da un dominante Johannes Klæbo che prosegue così la propria striscia di successi.

Per Klæbo si tratta della vittoria numero 83 in carriera nel massimo circuito, la sesta consecutiva in questa fase finale di stagione: 26’00″0 il suo tempo finale che gli ha garantito un margine di 22″1 sul finlandese Iivo Niskanen e 24″0 sull’altro norvegese Martin Nyenget.

Sei giorni dopo il settimo posto nella 50km di Holmenkollen, Pellegrino si conferma ancora una volta ai vertici della classifica con una nona piazza che vale e che ne conferma la dimensione raggiunta sulla distanza. Più attardati gli altri azzurri con Simone Daprà che è 33esimo a 1’38″8, Paolo Ventura 40esimo a 1’50″9 mentre Elia Barp è 53esimo ed Alessandro Chiocchetti 62esimo.

Domenica 17 marzo la stagione di Coppa del Mondo si chiude con una duplice 20km in tecnica libera con partenza in linea.

La gara femminile

Convincente quindicesimo posto per Caterina Ganz nella 10km individuale in tecnica classica di Falun, Svezia, penultima gara stagionale di Coppa del Mondo.

La trentina delle Fiamme Gialle ha chiuso la gara in 31’25″6 facendo segnare un ritardo di 1’24″3 rispetto alla finlandese Kerttu Niskanen, vincente in 30’01″3 davanti alla connazionale Johanna Matintalo (+4″2) e alla svedese Jonna Sundling (+10″0). Quinto posto per Jessie Diggins che così allunga in vetta alla classifica generale su Linn Svahn, 18esima. Quando al termine della stagione manca solo la mass start in tecnica libera di domani, la statunitense guida con 2616 punti e 75 lunghezze di margine sulla svedese.

Molto buono come detto il piazzamento di Ganz, protagonista di una gara in crescendo, con Martina Di Centa 35esima a 2’17″7, Nicole Monsorno 52esima appena davanti ad Anna Comarella. Alle 14 è in programma la gara maschile.