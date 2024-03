Il padre oligarca e i beni sanzionati per 2 anni: Mazepin vince la causa contro l’UE

SportFair

Stop alle sanzioni verso Nikita Mazepin. Il Tribunale dell’UE ha sospeso i procedimenti verso l’ex pilota di Formula 1, figlio di un oligarca russo, annullando gli atti che mantengono il suo nome nella lista delle persone sanzionate per via della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, perché non basta essere ‘figlio di un oligarca’ per finire in lista.

Il caso Mazepin: sanzionato perchè figlio di un oligarca russo

Nel marzo 2022, Nikita Mazepin era stato inserito nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive adottate dall’Unione Europea in seguito all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Mazepin si è visto congelare i propri capitali è gli è stato vietato di entrare nel territorio degli Stati membri. Il suo inserimento nell’elenco si fonda sull’associazione con suo padre, Dmitry Mazepin, imprenditore di spicco attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo.

Secondo il Consiglio, Dmitry Mazepin era il principale sponsor delle attività di suo figlio come pilota da corsa nella scuderia di Formula 1 Haas, attraverso società alle quali è collegato. A causa degli atti di mantenimento adottati nel settembre 2022, nel marzo e nel settembre 2023, il Consiglio ha prorogato le misure restrittive adottate nei confronti di Nikita Mazepin fino al 15 marzo 2024.

Nikita Mazepin ha chiesto al Tribunale UE l’annullamento ritenendo gli atti viziati da un errore di valutazione del Consiglio. Il Tribunale ha accolto la sua richiesta. I giudici ricordano che per ‘associazione’, criterio applicato nei confronti di Nikita Mazepin, si intende il fatto di essere legati, in generale, da interessi comuni. Secondo la giurisprudenza, questo criterio implica l’esistenza di un legame che vada al di là di un mero rapporto familiare, dimostrato alla luce di un insieme di indizi “sufficientemente concreti, precisi e concordanti“.

Secondo il Tribunale, l’associazione tra Nikita Mazepin e suo padre “non è affatto dimostrata sul piano economico o capitalistico o dall’esistenza di interessi comuni che li legherebbero al momento dell’adozione degli atti di mantenimento“.

Per quanto riguarda l’asserita sponsorizzazione di Nikita Mazepin da parte di suo padre, il Tribunale ha sottolineato che, dal marzo 2022, Nikita non è più pilota da corsa della Haas. Gli atti di mantenimento si basano quindi solo sul legame familiare, “il che non è sufficiente per mantenere il suo nome negli elenchi delle persone oggetto delle misure restrittive“.