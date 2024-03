Sainz operato di appendicite, i tempi di recupero: salta anche il GP dell’Australia?

SportFair

La situazione di Carlos Sainz nel weekend del GP dell’Arabia Saudita è stata decisamente particolare. Il pilota della Ferrari ha accusato un malessere giovedì e ha saltato l’incontro con i media nella canonica conferenza stampa dei piloti. Successivamente, è sceso in pista per le prime due sessioni di prove libere nonostante uno stato di salute alquanto precario.

Poi lo stop imposto dall’appendicite. Carlos Sainz si è operato nelle scorse ore, intervento riuscito perfettamente ma che lo costringerà a saltare il weekend dell’Arabia Saudita: al suo posto il giovane e talentuoso Oliver Bearman.

Carlos Sainz correrà in Australia? I tempi di recupero

La domanda che tutti i tifosi della Ferrari si pongo adesso riguarda Melbourne: Carlos Sainz riuscirà a correre in Australia? Dipenderà dai tempi di recupero indicati ufficialmente dalla Ferrari e dallo staff medico della scuderia. Generalmente, per interventi di routine come questo, il periodo di riposo è di circa 10 giorni. La gara in Australia si svolgerà domenica 24 marzo, dunque Sainz dovrebbe riuscire a tornare in tempo.

Riccardo Ceccarelli, fondatore di Formula Medicein, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato: “non conosco la sua situazione nello specifico. Parlando di appendicite, che ormai è diventato un intervento di routine, con un piccolo taglietto si risolve facilmente. Se non ci sono complicazioni, nel caso dell’automobilismo un pilota in dieci giorni può risalire in macchina senza problemi“.