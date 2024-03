Sainz 2-appendicite 0: il ferrarista pubblica una FOTO dall’ospedale dopo l’operazione

SportFair

Carlos Sainz, pilota di Formula 1 della Ferrari, è stato costretto all’operazione per appendicite. Il contrattempo ha obbligato lo spagnolo a saltare l’appuntamento in Arabia Saudita e il suo posto è stato preso da Oliver Bearman.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Sainz sono arrivate proprio dal diretto interessato: “Grazie a tutti per i vostri messaggi nelle ultime 24h. Sento davvero il vostro sostegno”, è il messaggio pubblicato dal ferrarista. In allegato anche una FOTO dall’ospedale.

Sainz-Appendicite 2-0

Carlos Sainz ha postato due foto sui social: una che lo ritrae nel post operazione col padre, l’altra, invece, di diversi anni fa, in bianco e nero, che mostra suo padre, Carlos Sainz Sr, come lui in un lettino d’ospedale, post operazione per appendicite.

Per questo il 2-0: la famiglia Sainz ha sconfitto due volte l’appendicite, nel 1985 Carlos Sr, nel 2024 Carlos Jr.