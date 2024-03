Sabalenka rompe il silenzio su Koltsov: “non stavamo più insieme”

SportFair

Sono passate 48 ore dalla tragica morte di Konstantin Koltsov, ex giocatore di hockey su ghiaccio bielorusso. L’ex atleta si sarebbe tolto la vita buttandosi da un balcone dell’albergo di Miami dove alloggiava, ma sono ancora in corso le indagini per accertare le cause del decesso.

A pochi giorni dalla morte di Kolstov e alla vigilia del suo debutto al Miami Open, Aryna Sabalenka rompe il silenzio sulla morte di quello che, come da lei rivelato, non era più il suo compagno.

Il post social di Aryna Sabalenka

“La morte di Konstantin è una tragedia impensabile e, anche se non stavamo più insieme, il mio cuore è spezzato. Per favore rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia in questo difficile momento“, ha scritto sui social la tennista bielorussa, numero 2 al mondo. Aryna ha fatto sapere di non voler partecipare ad alcuna intervista o conferenza stampa in occasione del torneo di Miami, proprio per evitare di dover parlare del momento che sta passando.