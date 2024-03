Dramma Sabalenka, la vicinanza di Wozniacki: “ho pianto! Se ha bisogno di qualcosa io sono qui”

SportFair

Aryna Sabalenka sta vivendo un dramma, un nuovo grave lutto 5 anni dopo la scomparsa del padre, morto giovanissimo a 43 anni. La tennista bielorussa, numero 2 al mondo, piange la scomparsa di Konstantin Koltsov, suo compagno.

L’ex giocatore di hockey su ghiaccio si sarebbe suicidato, buttandosi dal balcone dell’albergo di Miami dove alloggiava. Sabalenka è scesa in campo per i primi allenamenti nelle scorse ore e sembra intenzionata a giocare al Miami Open: il suo debutto è previsto per venerdì contro l’amica Badosa.

Tutto il mondo del tennis vicino a Sabalenka

Sono tanti i tennisti e le tenniste che nelle scorse ore hanno mostrato tutta la loro vicinanza ad Aryna Sabalenka dopo la tragedia. Tra queste c’è Caroline Wozniacki che ha voluto commentare il dramma vissuto dalla collega.

“Non riesco a immaginare cosa sta passando Sabalenka Proprio adesso. Ho anche pianto per questo, è una situazione terribile, molto dura. Mi sono avvicinata a lei e le ho detto che sono qui se ha bisogno di qualcosa. Amo Aryna, penso che sia una persona fantastica, è sempre definitiva e vedere che sta attraversando tutto questo è straziante. Non riesco a immaginare come stia attraversando tutto questo, e ognuno soffre in modo diverso. Bisogna darle spazio e farle sapere che se ha bisogno di qualcosa, siamo qui per lei”, ha dichiarato Wozniacky.