Sabalenka in campo dopo la morte di Koltvos: Badosa ko in 2 set al Miami Open

Aryna Sabalenka è tornata in campo al torneo di Miami per la prima volta dopo la tragedia di lunedì, quando il suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, 42 ex attaccante dei Pittsburgh Penguins di hockey su ghiaccio, è morto sucida, secondo la polizia, volando giù dal balcone dell’albergo in cui alloggiava.

Abitino nike nero e volto ancora provato, la bielorussa, numero 2 al mondo, ha liquidato l’amica Badosa in due set. La sfida è terminata col punteggio di 6-4, 6-3: Sabalenka accede così ai 16esimi del Masters 1000 in corso in Florida.