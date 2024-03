Presentato a Parma il Sei Nazioni femminile: la carica di coach Ranieri e Sofia Stefan

SportFair

La Sala Conferenze “Leonardo Mussini” dello Stadio Sergio Lanfranchi di Parma ha ospitato ieri mattina la conferenza stampa di presentazione del Guinness Women’s Six Nations 2024, che inizierà per l’Italia domenica 24 marzo alle 16:00, quando le ragazze di coach Nanni Raineri ospiteranno le campionesse in carica dell’Inghilterra.

Presenti alla conferenza il Presidente Onorario FIR Giancarlo Dondi, il Capo della Segreteria Politica della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, l’Assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi, il Responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni Luciano Chillemi, il Caporedattore e responsabile per il Rugby di SkySport Francesco Pierantozzi, l’Head Coach della Nazionale Femminile Giovanni Raineri e la Co-Capitana della Nazionale Femminile, Sofia Stefan.

Le parole di coach Nanni Ranieri e di Sofia Stefan

“Ci attende un inizio duro, contro la squadra più forte del mondo – ha spiegato Raineri -, ma vogliamo dimostrare nel corso di tutto il torneo di valere e di essere migliorate. Questo è un Sei Nazioni importante, che mette in palio il piazzamento nelle divisioni del prossimo WXV e, soprattutto, la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo”.

Gli fa eco Stefan, una delle giocatrici con più esperienza nel gruppo Azzurro: “82 caps sono tanti, ma ogni volta vestire questa maglia ha un sapore nuovo. Per me il Sei Nazioni è il periodo migliore dell’anno, quello che aspetto di più: certo, la partita di domenica sarà senz’altro dura, ma sono sicura che rispetto allo scorso anno siamo più preparate e abbiamo lavorato di più nel migliorare aspetti specifici. Ci faremo trovare pronte per tutto il Torneo”.

Dove vedere in tv le partite del Sei Nazioni femminile

Il Sei Nazioni sarà trasmesso da Sky Sport, che ha già seguito le edizioni U20 e Maschile e che ora è pronto a mandare in onda le gare delle Azzurre in casa e in trasferta, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e il commento tecnico di Andrea De Rossi per le gare interne e di Federico Fusetti per le trasferte.

L’Italia giocherà le sue gare interne allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, proseguendo la partnership con la Regione Emilia Romagna e con il Comune di Parma. Lo sponsor principale sulla maglia delle Azzurre è, come per le nazionali maschili, dal 2022, è Vittoria Assicurazioni.

I prossimi impegni delle azzurre

Guinness Women’s Six Nations

Domenica 24 marzo 2024, ore 16:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Inghilterra

Italia v Inghilterra Domenica 31 marzo 2024, ore 16:00, Dublino, RDS Arena

Irlanda v Italia

Irlanda v Italia Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Francia v Italia Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Italia v Scozia Sabato 27 aprile 2024, ore 13:!5, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia