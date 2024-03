Sei Nazioni, storica vittoria per l’Italia femminile: la gioia di Stefan e Raineri

SportFair

L’Italia Femminile scrive una nuova pagina nella storia del movimento italiano, conquistando la prima vittoria in terra irlandese nella seconda giornata del Guinness Women’s Six Nations.

Le Azzurre di Raineri vincono 21-27, conquistando il punto di bonus e festeggiano la Pasqua 2024 con il titolo di Player of the Match per la tallonatrice Vecchini, due volte in meta nella vittoria colta all’RDS Arena di Dublino, tana del Leinster, espugnata da Stefan e compagne in fondo ad ottanta minuti di difesa arrembante e splendide folate offensive guidate dalla coppia Stefan-Madia.

La gioia di Stefan e Raineri

Coach Giovanni Raineri e la Capitana Azzurra Sofia Stefan parlano in conferenza stampa della storica prima vittoria dell’Italia Femminile in Irlanda. Un 21-27 che è esito di una gara dura, iniziata con una meta di punizione per le padrone di casa con annesso cartellino giallo a Vittoria Ostuni Minuzzi. “È stata subito una partita intensa, ma abbiamo saputo tenere duro e reagire quando era il momento – dice Raineri –, oggi usciamo con punti importanti e con la consapevolezza di aver fatto dei passi avanti nel nostro percorso di crescita“.

“Oggi ci siamo trovate nella situazione di dover giocare in un modo diverso rispetto al piano di gioco che avevamo pensato, afferma Stefan, ma sono molto soddisfatta di come abbiamo tenuto botta e di come siamo uscite alla lunga, con intensità e caparbietà“.

Sulla difesa, strenua negli ultimi minuti, Raineri è chiaro: “la difesa è un punto chiave. Le squadre che fanno la storia lo fanno perché difendono bene e oggi abbiamo difeso al meglio delle nostre possibilità. C’è da fare i complimenti alle ragazze per l’impegno che hanno messo e per aver di nuovo dimostrato quanto valgono“.

Sulla scelta del “doppio play” con Madia mediana d’apertura e Stevanin primo Centro, Raineri esprime soddisfazione “Emma è una giocatrice forte in difesa, ma anche palla in mano: sapevamo che avrebbe reso bene come 12, ma in generale tutta la linea dei trequarti ha giocato bene, anche con Rigoni come secondo centro che ha dato una mano in fase di impostazione“.

Sofia Stefan ha infine posto l’accento sul lavoro di gruppo: “oggi abbiamo affrontato ogni singolo aspetto della gara insieme, nei momenti difficili e in quelli positivi: è così che dobbiamo scendere in campo ogni volta, migliorandoci prestazione dopo prestazione. Prima però ci godremo la settimana di pausa dal torneo e torneremo più cariche di prima per preparare la sfida con la Francia“.