Rugby, Sei Nazioni femminile: verso Irlanda-Italia, le convocate

Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Italiana di Rugby, Giovanni Raineri, ha comunicato la lista delle 24 atlete che partiranno per Dublino, dove le Azzurre giocheranno contro l’Irlanda per la seconda giornata del Guinness Women’s Six Nations (Calcio d’Inizio domenica 31 marzo alle ore 16:00 italiane alla RDS Arena di Dublino. Diretta su Sky Sport Arena).

Dopo la partita con l’Inghilterra, le Azzurre affrontano ora l’Irlanda, che nello scorso turno ha perso 38-17 con la Francia a Le Mans e che giocherà la sua prima gara interna nell’edizione 2024 del Torneo.

La lista delle atlete convocate per Irlanda-Italia

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, 57 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 12 caps)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 22 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 51 caps)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 6 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 96 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 8 caps)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 8 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 47 caps)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 47 caps)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 26 caps)

Aura MUZZO (Villorba Rugby, 41 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 29 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, 6 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 71 caps)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 19 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby, 21 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 83 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 12 caps)

Sara TOUNESI (Sale Sharks, 36 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 31 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 22 caps)

I prossimi impegni delle azzurre

Guinness Women’s Six Nations

Domenica 31 marzo 2024, ore 16:00, Dublino, RDS Arena

Irlanda v Italia

Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Francia v Italia Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Italia v Scozia Sabato 27 aprile 2024, ore 13:!5, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia