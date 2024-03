Rugby Sei Nazioni femminile: cambiano gli arbitri, nuove designazioni per l’Italia

SportFair

World Rugby ha comunicato che ci sono delle modifiche nelle designazioni arbitrali per due delle gare che la Nazionale Femminile disputerà nel prossimo Guinness Women’s Six Nations. Nel dettaglio: sarà la Gallese Amber Stamp-Dunstan la seconda assistente per Irlanda-Italia che si giocherà il 31 marzo alla RDS Arena di Dublino: sostituirà la zimbabwese Precious Pazani, mentre in Italia-Scozia del 20 aprile il TMO sarà affidato a Dan Jones, al posto del connazionale Ian Tempest.

Le Azzurre inizieranno la loro avventura nel Torneo il prossimo 24 marzo allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, dove ospiteranno le campionesse in carica dell’Inghilterra (calcio d’inizio alle 16:00, diretta su Sky Sport).

Le designazioni aggiornate per le gare delle Azzurre nel Rugby Sei Nazioni

Italia-Inghilterra – 24 marzo 2024:

Arbitro: Aurelie Groizeleau (FFR)

Assistenti: Doriane Domenjo (FFR); Melissa Leboeuf (FFR)

TMO: Chris Assmus (RC)

Irlanda-Italia – 31 marzo 2024

Arbitro: Hollie Davidson (SRU)

Assistenti: Maria Heitor (FPR); Amber Stamp-Dunstan (WRU)

TMO: Chris Assmus (RC)

Francia-Italia – 14 aprile 2024

Arbitro: Joy Neville (IRFU)

Assistenti: Holly Wood (RFU); Maria Heitor (POR)

TMO: Leo Colgan (IRFU)

Italia-Scozia – 20 aprile 2024

Arbitro: Maggie Cogger-Orr (NZR)

Assistenti: Natarsha Ganley (NZR); Amber Stamp-Dunstan (WRU)

TMO: Dan Jones (RFU)

Galles-Italia – 27 aprile 2024

Aimee Barrett-Theron (SARU)

Assistenti: Sara Cox (RFU); Chelsea Gillespie (SRU)

TMO: Rachel Horton (RA)