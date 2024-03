Rugby Sei Nazioni: Bigi sostituisce Manfredi per il match contro la Scozia

SportFair

Marco Manfredi non sarà a disposizione per il match contro la Scozia del Rugby Sei Nazioni 2024. Il tallonatore in forza alle Zebre Parma nella mattinata di lunedì 4 marzo è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare del soleo del polpaccio sinistro.

Il giocatore farà ritorno presso la franchigia di appartenenza dove proseguirà il percorso di recupero. In sua sostituzione è stato convocato in Nazionale Luca Bigi. Il tallonatore delle Zebre Parma – 48 caps in maglia Azzurra di cui 13 da capitano – torna nel raduno dell’Italia dopo aver partecipato alla Rugby World Cup 2023 senza scendere in campo a causa di un infortunio nella settimana pre Uruguay.