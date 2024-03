Rugby, l’Italia guadagna una posizione nel ranking Mondiale: superata l’Australia

SportFair

Al termine del weekend internazionale di gare, World Rugby ha aggiornato il ranking delle squadre nazionali maschili con l’Italia che, dopo essere rientrata tra le prime dieci squadre al mondo in seguito al pareggio a Lille per 13-13 contro la Francia, sale in nona posizione.

La squadra allenata da Gonzalo Quesada ha battuto – sabato 9 marzo – la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma 31-29 nella quarta giornata del Guinness Sei Nazioni superando nel ranking l’Australia accorciando le distanze dall’ottavo posto – miglior risultato raggiunto dalla Nazionale Maschile – occupato ora dal Galles, prossimo avversario degli Azzurri a Cardiff sabato 16 marzo alle 14.15 locali (15.15 italiane) nel match che chiuderà il Guinness Sei Nazioni 2024.

La classifica aggiornata

Sudafrica 94.54 Irlanda 90.69 Nuova Zelanda 89.80 Francia 87.31 Inghilterra 86.35 Scozia 82.82 Argentina 80.68 Galles 78.62 Italia 78.05 Australia 77.48