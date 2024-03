Rugby femminile, 24 atlete contrattualizzate da FIR

SportFair

L’impegno della Federazione Italiana Rugby per il consolidamento della propria Nazionale Maggiore Femminile si rinnova anche nel 2024 con la contrattualizzazione centralizzata di ventiquattro atlete, in continuità con il percorso intrapreso a partire dal 2022 in avvicinamento alla Rugby World Cup neozelandese e nell’intento di garantire continuità e qualità prestativa al Gioco femminile d’alta prestazione in Italia.

L’Italia Femminile, che attualmente occupa il settimo posto nel ranking mondiale, sarà impegnata a partire dal 24 marzo nel Guinness Women’s Six Nations, competizione che stabilirà anche la divisione di destinazione del WXV, torneo nel corso del quale le Azzurre si sono fatte valere nel mese di ottobre 2023, vincendo tre partite su tre e arrivando, pari con la Scozia, in testa alla divisione 2.

L’ impegno economico complessivo aumenta del 10%, con il passaggio a una contrattualizzazione a tempo pieno per alcune delle atlete provenienti dal progetto delle borse di studio, con un ulteriore allargamento del bacino di atlete a disposizione per la selezione in vista del Guinness Sei Nazioni.

La Consigliera Federale con delega al rugby femminile Francesca Gallina ha dichiarato: “il supporto alle giocatrici della Nazionale seniores Femminile rimane per questa governance un asset strategico, finalizzato a dare quante più garanzie possibili a chi si impegna nella vita su più fronti, dal campo al lavoro e allo studio, costituendo un grande esempio per tutte e tutti. Gli impegni sportivi nel rugby femminile sono andati aumentando esponenzialmente negli ultimi anni ed è necessario e doveroso sostenere le atlete nel conciliare la vita personale con la vita sportiva, per dare loro modo di allenarsi e di giocare al massimo delle loro potenzialità, in prestazioni di qualità con i relativi benefici per tutto il movimento rugbystico”.

La lista delle ventiquattro atlete contrattualizzate

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais) – 57 caps con l’Italia

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby) – 12 caps con l’Italia

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby) – 21 caps con l’Italia

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova) – 43 caps con l’Italia

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain) – 50 caps con l’Italia

Giada FRANCO (Rugby Colorno) – 32 caps con l’Italia

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova) – 95 caps con l’Italia

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova) -65 caps con l’Italia

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina) – 7 caps con l’Italia

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno) – 46 caps con l’Italia

Veronica MADIA (Grenoble Amazones) – 46 caps con l’Italia

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby) – 25 caps con l’Italia

Aura MUZZO (Villorba Rugby) – 40 caps con l’Italia

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova) – 28 caps con l’Italia

Beatrice RIGONI (Sale Sharks) – 70 caps con l’Italia

Sara SEYE (Ealing Trailfinders) – 18 caps con l’Italia

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby) – 20 caps con l’Italia

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova) – 82 caps con l’Italia

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova) – 82 caps con l’Italia

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova) – 11 caps con l’Italia

Sara TOUNESI (Sale Sharks) – 35 caps con l’Italia

Silvia TURANI (Harlequins) – 30 caps con l’Italia

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova) – 22 caps con l’Italia

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova) – 16 caps con l’Italia