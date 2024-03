Risultati NBA: Tatum trascina i Celtics: vittorie per Magic e Bucks

SportFair

I risultati NBA della notte vedono i Boston Celtics tornare a sorridere dopo due ko consecutivi. Trascinati dal solito Tatum da 23 punti e 9 rimbalzi e dalla doppia doppia di Porzingis da 19 punti e 10 rimbalzi, i dominatori dell’Ovest battono 92-104 i New Orleans Pelicans di un ottimo Zion Williamson da 25 punti e 9 rimbalzi.

Successo casalingo per gli Orlando Magic che hanno battuto 118-88 i Memphis Grizzlies con 15 punti di Anthony, Carter (in doppia doppia con1 3 rimbalzi) e Suggs. Sono 13 i punti, con 9 rimbalzi e 7 assist per Paolo Banchero. A Memphis non basta la doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi di Goodwin.

Vittoria esterna per i Milwaukke Bucks che battono gli Atlanta Hawks 113-122. Antetokounmpo firma 36 punti, 16 rimbalzi e 8 assist, ottima prova anche di Middleton con 21 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Agli Hawks non bastano un super Bogdanovic da 38 punti e 10 rimbalzi e l’ottimo Dejounte Murray da 20 punti, 8 rimbalzi e 12 assist.

I risultati delle partite NBA della notte

New Orleans Pelicas-Boston Celtics 92-104

Orlando Magic-Memphis Grizzlies 118-88

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks 113-122