Risultati NBA, immenso Doncic! Vittoria con record, Fontecchio non basta ai Pistons

Spettacolo e record nella notte italiana con le partite NBA. Applausi per Luka Doncic, diventato il primo giocatore NBA a registrare sei triple doppie consecutive da 30 punti. Doncic è andato a referto con 39 punti, 10 assist e 10 rimbalzi, battendo il record di Westbrook di cinque triple doppie consecutive da 30 punti. Doncic ha trascinato i suoi Mavericks al successo contro i Pistons di di Fontecchio, a referto con 27 punti, il secondo miglior realizzatore della sua squadra, dietro solo a Cunningham.

Kyrie Irving ha aggiunto 21 punti per Dallas, che ne ha vinte due di fila dopo una serie di tre sconfitte consecutive.

Trascinati da Miles Bridges e Brandon Miller, a referto rispettivamente con 24 e 23 punti, gli Hornets hanno trionfato contro i Nets, rendendo sempre più deboli le speranze di playoff di Brooklyn.

Sorridono i Clippers, che hanno battuto i Bulls, grazie a Paul George e Kawhi Leonard, che hanno segnato rispettivamente 22 e 19 punti, regalando a Los Angeles la sua terza vittoria consecutiva e la quarta vittoria in sei partite.

James Harden ha realizzato la sua seconda tripla doppia stagionale con 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. DeMar DeRozan ha segnato 24 punti e 10 assist, ma i Bulls hanno interrotto la loro serie di tre vittorie consecutive. Nikola Vucevic ha aggiunto 22 punti e 11 rimbalzi.

Cedono agli Spurs i Golden State Warriors senza Curry, infortunato. Jeremy Sochan e Malaki Branham hanno segnato 20 punti ciascuno per San Antonio, che aveva perso sette su nove. Julian Champagnie ha messo a segno 17 punti e sette rimbalzi. Klay Thompson è uscito dalla panchina e ha segnato 27 punti per i Golden State, che hanno perso due partite consecutive per la prima volta dal 25 e 27 gennaio contro Kings e Lakers.

I risultati delle partite NBA della notte

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 110-99

Detroit Pistons-Dallas Mavericks 124-143

Golden State Warriors-San Antonio Spurs 113-126

Phoenix Suns-Boston Celtics 107-117

Denver Nuggets-Utah Jazz 142-121

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors 128-118