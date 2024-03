Risultati NBA, Wembanyama da record! San Antonio vince all’overtime

SportFair

Tante le sfide NBA andate in scena nella notte: si sono giocate ben 12 partite, dallo spettacolo unico, con prestazioni eccezionali e risultati sorprendenti.

Stephen Curry ha segnato 23 punti con quattro triple nella sua partita di ritorno a casa a Charlotte e i Golden State Warriors hanno sconfitto gli Hornets 115-97 per la loro terza vittoria consecutiva. Andrew Wiggins ha disputato un’altra partita forte con 20 punti, otto rimbalzi e otto assist e Trayce Jackson-Davis ha aggiunto 18 punti per gli Warriors, che sono in lotta per un posto nel play-in.

Dante Exum ha segnato la tripla vincente a 27,5 secondi dalla fine, Kyrie Irving aveva 30 punti e i Dallas Mavericks hanno battuto i Sacramento Kings 107-103 per la loro sesta vittoria consecutiva. Il tiro completamente aperto di Exum, servito da P.J. Washington, ha portato il risultato sul 106-103 e ha coronato la rimonta nel secondo tempo per i Mavericks, che erano sotto di 15. Quattordici dei 30 punti di Irving sono arrivati ​​nel quarto quarto, e Luka Doncic ne ha aggiunti 26 per Dallas. Harrison Barnes ha mancato un potenziale tentativo di pareggio da 3 punti, e poi ha commesso una violazione della zona di difesa dopo che i Kings hanno ottenuto il rimbalzo offensivo.

Dallas, che ha vinto 10 delle ultime 11 partite, si porta di due partite davanti ai Kings per il sesto posto nella Western Conference che eviterebbe il torneo play-in. Sacramento rimane all’ottavo posto in Occidente. Domantas Sabonis ha guidato i Kings con 13 punti, 12 rimbalzi e 10 assist per la sua 26esima tripla doppia da leader del campionato. Sabonis ha anche registrato la sua 56esima doppia doppia consecutiva, superando Jerry Lucas per la serie più lunga nella storia della franchigia. De’Aaron Fox ha segnato 23 punti e Harrison Barnes ne ha segnati 20.

Victor Wembanyama ha segnato 40 punti, suo record in carriera, aggiungendo 20 rimbalzi e sette assist, mentre i San Antonio Spurs hanno battuto i New York Knicks 130-126 ai tempi supplementari.

I risultati delle partite NBA della notte

Charlotte Hornets – Golden State Warriors 97-115

Indiana Pacers – Los Angeles Lakers 109-90

Orlando Magic – Los Angeles Clippers 97-100

Washington Wizards – Detroit Pistons 87-96

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 125-108

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-114

Miami Heat – Portland Trail Blazers 142-82

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 128-103

San Antonio Spurs – New York Knicks 130-126 dts

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 98-111

Utah Jazz – Houston Rockets 100-101

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 103-107