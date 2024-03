Risultati NBA: Irving trascina Dallas al successo, Wembanyama non basta agli Spurs

SportFair

Cinque le partite NBA disputate nella notte italiana. Sorridono i Dallas Mavericks, che hanno tenuto a bada i San Antonio Spurs, vincendo col punteggio di 113-107, trascinati dai 28 punti di Irving e i 18 punti e 16 assist di Doncic. Non basta Wembanyama, a referto con 12 punti e 11 rimbalzi, alla sua 37ª doppia doppia. I Mavericks hanno vinto la serie di quattro partite della stagione contro gli Spurs.

I New Orleans Pelicans hanno battuto i Brooklyn Nets 104-91. Zion Williamson ha segnato 28 punti e ha entusiasmato il pubblico del Barclays Center con una schiacciata alley-oop ad alta quota. CJ McCollum ha aggiunto 16 punti, Larry Nance Jr. è andato a referto con 13 punti e 10 rimbalzi, e Brandon Ingram e Herb Jones hanno chiuso ciascuno con 11 punti per i Pelicans.

I Minnesota Timberwolves hanno ceduto ai Denver Nuggets. Nikola Jokic è andato a referto con 35 punti e 16 rimbalzi e Michael Porter Jr. ha segnato 13 dei suoi 26 punti nel quarto quarto. Anthony Edwards ha messo a segno 30 punti, otto rimbalzi e otto assist. Il suo tentativo di pareggio da 3 punti non è riuscito sulla sirena.

Vincono gli Orlando Magic, che hanno superato i Charlotte Hornets per 112-92, conquistando un posto per i playoff della Eastern Conference. Cole Anthony ha segnato 17 dei suoi 21 punti nel secondo quarto, mentre Jalen Suggs è sopravvissuto a un paio di scontri fisici nel secondo periodo per finire la partita con 16 punti, sei assist e tre palle recuperate. Paolo Banchero ha aggiunto 13 punti e cinque assist per i Magic, che erano avanti 67-32 all’intervallo.

I risultati delle partite di NBA della notte italiana

Orlando Magic – Charlotte Hornets 112-92

Washington Wizards – Houston Rockets 114-137

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans 91-104

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 107-113

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 112-115