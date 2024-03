Risultati NBA: Antetokounmpo scatenato, i Lakers battono i Pacers

SportFair

Sei le partite NBA disputate nella notte. I Bucks vincono contro Oklahoma City trascinati da un Giannis Antetokounmpo scatenato, a referto con 30 punti e 19 rimbalzi. I Bucks si sono imposti 118-93 con una seconda parte di gara fenomenale e sono sempre secondi a Est, anche se ben distanti da Boston che è a un passo dall’assicurarsi matematicamente il primo posto. Contribuisce alla bella serata della franchigia del Wisconsin anche Danilo Gallinari, che realizza 3 punti in poco più di 4 minuti di impiego.

I Thunder hanno avuto grossi problemi contro la difesa di casa, con una percentuale del 37% al tiro, e con la sconfitta cedono il primo posto a Ovest ai Denver Nuggets.

Negli altri campi, non è stata fortunata per James Harden la prima partita che lo vedeva opposto alla sua ex squadra, dato che i Clippers sono stati sconfitti 121-107 a Los Angeles da Philadelphia. I Sixers, ancora privi della loro stella Joel Embiid per infortunio, hanno preso presto un ampio vantaggio resistendo poi al tardivo tentativo di rimonta dei Clippers. Harden ha segnato solo 12 punti ma ha anche piazzato 14 assist.

Philadelphia grazie al successo resta in corsa per un posto nei play-in. Spettacolo sempre a Los Angeles nella sfida tra i Lakers e gli Indiana Pacers, conclusasi 150-145 per la banda di LeBron James. Il miglior marcatore per i Lakers – che occupano il nono posto a Ovest – è stato Davis con 36 punti e 16 rimbalzi, mentre ne hanno realizzati 26 sia James sia Dinwiddie e Reaves ne ha aggiunti 25. Continua il calvario di Detroit, che con New Orleans ha incassato la sesta sconfitta consecutiva 114-101 in una stagione dai numeri da brivido (12 vittorie e 59 ko).

I risultati delle partite NBA della notte

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 101-114

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 107-121

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 121-84

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder 118-93

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 114-110

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers 150-145