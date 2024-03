Risultati NBA: vincono Lakers e Clippers, ko Golden State

SportFair

Otto le partite di regulare season di Nba disputate nella notte. I New Orleans Pelicans firmano la loro ottava vittoria nelle ultime dieci sfide battendo 111-88 i Miami Heat grazie ai 30 punti di CJ McCollum e proseguono la loro corsa anche i Boston Celtics, all’ottavo successo in fila, superando 129-102 i Detroit Pistons ancora senza Simone Fontecchio, fermato a causa di un problema al dito del piede.

Gli Indiana Pacers si impongono 123-111 sui Golden State Warriors con Tyrese Haliburton autore di 26 punti e 11 assist mentre si segnalano le facili vittorie sui Toronto Raptors degli Oklahoma City Thunder 123-103 (Shai Gilgeous-Alexander è autore di 23 punti in poco più di mezz’ora di gioco) e dei Minnesota Timberwolves sui Cleveland Cavaliers 104-91, protagonista Mike Conley con 21 punti.

Non steccano i Los Angeles Clippers, che dominano in casa dei Portland Trail Blazers 125-117 con i 31 punti di Paul George. I Los Angeles Lakers superano 101-94 i Philadelphia 76ers con Anthony Davis che mette a referto 23 punti e 19 rimbalzi, mentre i Memphis Grizzlies piegano 99-97 i San Antonio Spurs con i 28 di Jaren Jackson Jr. Agli Spurs non bastano i 31 punti con 16 rimbalzi di Victor Wembanyama

Tutti i risultati delle partite NBA della notte

New York Knicks-Brooklyn Nets 105-93;

Orlando Magic-Sacramento Kings 107-109;

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 132-91;

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 106-131;

Chicago Bulls-Boston Celtics 113-124;

Houston Rockets-Utah Jazz 147-119;

Washington Wizards-Toronto Raptors 112-109;

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 111-114.