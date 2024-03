Risultati NBA, ok Pelicans e Nuggets: Fontecchio ne fa 24 ma non basta ai Pistons

SportFair

I risultati delle gare NBA giocate nella notte italiane riportano di un super Simone Fontecchio che trascina Detroit ma non riesce a evitare la sconfitta contro i Miami Heat (95-108). Per il cestista italiano sono arrivati 24 punti e 6 rimbalzi, tirando 9/16 dal campo e 5-8 da 3. Nel successo degli ospiti ci sono i 22 punti e 9 rimbalzi con 10/14 di Bam Adebayo e i 18 con 8 rimbalzi e anche 6 assist di un ottimo Caleb Martin in uscita dalla panchina.

Nelle altre gare, Zion Williamson trascina i Pelicans, che battono i Clippers in una sfida importante per la classifica della Western Conference. Denver vince a San Antonio. Successo di misura dei Jazz sugli Hawks, Phoenix passa a Charlotte e Orlando piazza il colpo a Toronto.

I risultati delle partite NBA della notte

Charlotte Hornets-Phoenix Suns 96-107

Detroit Pistons-Miami Heat 95-108

Toronto Raptors-Orlando Magic 103-113

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 112-104

San Antonio Spurs-Denver Nuggets 106-117

Utah Jazz-Atlanta Hawks 124-122