Risultati NBA, Lillard trascina i Bucks contro i Clippers: Timberwolves in vetta

Assente Giannis Antetokounmpo, ma con un Damian Lillard da 41 punti, i Milwaukee Bucks vattono i LA Clippers (113-106) nel big match della notte NBA. A Ovest cambia la capolista: Minnesota batte Portland (119-114) e supera OKC battuta dai Lakers in trasferta a LA. Successi per i Grizzlies a Brooklyn, per i Jazz contro i Wizards e per i Bulls a Sacramento.

Le partite NBA della notte

Di seguito i risultati delle partite NBA della notte:

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 102-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 119-114

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers 113-106

Utah Jazz-Washington Wizards 127-115

Sacramento Kings-Chicago Bulls 109-113

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 116-104