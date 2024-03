Risultati NBA, Curry trascina gli Warriors al successo: i Lakers perdono Anthony Davis

SportFair

Nove le partite NBA disputate nella notte, con risultati per nulla scontati, sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sulla sfida tra Lakers e Warriors, che ha visto trionfare la squadra di Golden State, che ha visto il ritorno in campo di Curry dopo l’infortunio alla caviglia di qualche giorno fa.

Stephen Curry ha festeggiato in ritardo il suo compleanno tornando nella formazione del Golden State e guidando gli Warriors alla vittoria tanto necessaria. Curry, che ha compiuto 36 anni giovedì, ha segnato 31 punti dopo aver saltato le ultime tre partite per una distorsione alla caviglia destra mentre gli Warriors hanno battuto i Los Angeles Lakers 128-121 sabato sera in un incontro cruciale della Western Conference.

LeBron James ha segnato 40 punti, nove assist e otto rimbalzi. D’Angelo Russell ha aggiunto 23 punti e 13 assist per i Lakers. Klay Thompson ha aggiunto 26 punti dalla panchina e Jonathan Kuminga 23.

Infortunio per Anthony Davis

Anthony Davis dei Lakers ha subito un infortunio all’occhio durante il primo quarto contro gli Warriors. I Lakers hanno descritto l’infortunio come una contusione agli occhi.

Davis è stato colpito all’occhio sinistro da Trayce Jackson-Davis mentre andava a canestro per un layup con 2:47 rimanenti nel primo quarto. Davis ha continuato a giocare per i minuti successivi, ma il suo occhio era gonfio e chiuso mentre andava negli spogliatoi. Ha segnato otto punti e quattro rimbalzi.

I risultati delle gare della regular-season dell’Nba che si sono disputate nella notte italiana

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 117-103

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 121-100

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 126-107

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 109-98

Chicago Bulls-Washington Wizards 127-98

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 112-118

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 121-128

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 100-119

Sacramento Kings-New York Knicks 91-98