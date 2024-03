Risultati NBA, i Kings battono il King: Lakers ko nonostante i 31 di LeBron James

SportFair

I risultati NBA della notte italiana vedono il solito LeBron James trascinare i Lakers con 31 punti, ma lo sforzo del ‘Re’ non basta per battere i Sacramento Kings. Golden State ferma la striscia di sei successi in fila di Milwaukee, guidata dai 29 punti di Steph Curry e dall’energia della panchina.

OKC passa a Portland e ritorna in vetta alla Western Conference, i Clippers vincono a Houston nonostante la tripla doppia di Sengun.

I risultati delle partite NBA della notte

Washington Wizards-Orlando Magic 109-119

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 112-101

Houston Rockets-Los Angeles Clippers 116-122

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 109-115

Utah Jazz-Chicago Bulls 117-119

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 125-90

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 120-128

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 120-130