Risultati NBA, i Celtics battono i  Bucks: ok Miami e OKC

I risultati NBA delle gare della notte certificano, se ancora ce ne fosse bisogno, il valore dei Boston Celtics. Trascinati dai 31 punti di Jayson Tatum, i leader dell’Est battono i Milwaukee Bucks 122-119. Assente Giannis Antetokounmpo per un problema muscolare.

A Ovest Oklahoma si impone 119-107 su Utah: dopo un testa a testa nel finale i padroni di casa prendono il largo con un parziale di 37-27 e si aggiudicano la gara grazie ai 30 punti con 7 assist serviti da Shai Gilgeous-Alexander (31 punti e 7 assist).

Successo in trasferta per Miami che va a vincere a Cleveland 107-104: top scorer Jimmy Butler, che chiude con 30 punti. Tornano a sorridere i Los Angeles Clippers che si impongono a Portland 116-103. Paul George è il migliore con 27 punti. I Clippers sono invece quarti nella Western Conference. Philadelphia perde a Phoenix 115-102, Raptors travolti dai Sacramento Kings 123-89, con gli ospiti trascinati da De’Aaron Fox con 20 punti.

Vittoria casalinga per gli Warriors che si impongono 137-116 sui Grizzlies. Per Steph Curry solo punti, ma ci pensa Jonathan Kuminga a trascinare i suoi con 26 punti, precedendo Klay Thompson (23) e un Wiggins da 22 punti e 10 rimbalzi. Successo in trasferta per gli Indiana Pacers che superano 122-103 Detroit: Pascal Siakam firma 25 punti.

I risultati delle partite NBA della notte

Boston-Milwaukee 122-119

Cleveland-Miami 104-107

Detroit-Indiana 103-122

Toronto-Sacramento 89-123

Oklahoma City-Utah 119-107

Golden State-Memphis 137-116

Phoenix-Philadelphia 115-102

Portland-L.A. Clippers 103-116